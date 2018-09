Vanderhaeghe legt bij AA Gent lot in handen van bestuur: “Dit doet er geen goed aan, dat is duidelijk”

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte had voor de topper tegen Club Brugge gezegd dat het geen wedstrijd met het mes op de keel was voor trainer Yves Vanderhaeghe. Maar dat de Buffalo’s de zwaarste thuisnederlaag in twintig jaar zouden lijden tegen Club (0-4) was ongetwijfeld geen scenario waar rekening mee werd gehouden. Gezien het broze vertrouwen kreeg het Gentse bestuur na de match opnieuw de vraag of dit gevolgen had voor hun trainer.

“Dit doet er geen goed aan, dat is duidelijk”, zei Gent-directeur Louwagie aan Proximus. “Een 0-4-nederlaag tegen Club Brugge is zwaar om te slikken. Maar na een wedstrijd komt het erop aan om rustig te blijven, de emoties weg te drukken, daarna een goede analyse te maken en een juiste beslissing te nemen.”

We vroegen ook voorzitter Ivan De Witte kort na de wedstrijd of de 0-4-nederlaag de zaken veranderde voor Vanderhaeghe, maar hij vroeg tijd om de zaken te laten bezinken. “Het is te vroeg om daar nu iets zinnigs over te zeggen”, zei De Witte. “Dit is een klap, het heeft geen zin om momenteel vragen te stellen.”

COMMENTAAR. Yves Vanderhaeghe heeft een imagoprobleem

De Witte had voor de wedstrijd het vertrouwen in Vanderhaeghe uitgesproken, daaraan toevoegend dat er wel naar de trainer zou worden gekeken als het heel slecht zou gaan. Donderdag was de voorzitter ook nog naar het oefencomplex afgezakt om met de spelers te praten. Hij zei dat het bestuur nog achter de trainer stond en vroeg zich af hoe het met de spelers was. Die zeiden dat ze trainer niet wilden laten vallen.

Woensdag al staat voor AA Gent de belangrijke bekermatch in Virton op het programma. Is het überhaupt aangewezen om in zo’n korte tijd een drastische beslissing te overwegen terwijl heel wat spelers hebben aangegeven dat ze achter de coach staan?

“Ontslag? Zo gaat dat in het voetbal”

Na de pandoering tegen Club Brugge blijft het voor Vanderhaeghe leven van dag tot dag. “Ik vond dat mijn spelers het goed deden vandaag”, aldus Vanderhaeghe zelf. “Ontslag? Zo gaat dat in het voetbal. Als het slecht gaat, valt dat woord wel gemakkelijk. We zullen zien. Ik heb nog niets van het bestuur gehoord.”

