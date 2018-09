Palestijn doodgeschoten aan grens met Gaza

Tijdens de aanhoudende protesten steken Palestijnen vaak autobanden in brand en gooien ze stenen naar de Israëlische soldaten. Een 21-jarige werd daar zondag bij doodgeschoten. Foto: AP

Bij confrontaties tussen Palestijnse manifestanten en Israëlische soldaten aan de grens tussen Gaza en Israël is zondag een Palestijn doodgeschoten. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza in een persbericht.

De man, Imad Ishtawi (21), werd in het hoofd geschoten ten oosten van de stad Gaza. Volgens het ministerie had een groep jongeren uit Gaza zich verzameld om brandende autobanden en stenen naar Israëlische soldaten te gooien.

Sinds 30 maart is er geregeld protest aan de grens met Israël om de opheffing te eisen van de Israëlische blokkade. De betogers eisen ook het recht op terugkeer van de Palestijnen, die van hun gronden zijn verjaagd als gevolg van de oprichting van de Israëlische staat in 1948.

Sinds eind maart zijn er al zeker 186 Palestijnen omgekomen door Israëlische kogels. De meeste slachtoffers vielen tijdens manifestaties aan de grens. Ook kwam één Israëlische soldaat om.

De Israëlische staat beschuldigt de islamistische beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, dat het de betogingen in Gaza orkestreert. Ze houdt vol dat de soldaten niets meer doen dan de grens beschermen tegen Palestijnse infiltraties.