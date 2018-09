Anderlecht probeert twijfel weg te nemen bij de fans na zege in clasico: “Laat ze maar roepen”

De media spreken te snel van crisis, alarm en onrust. Dat is de boodschap die Marc Coucke en Hein Van­haezebrouck wilden meegeven na de 2-1 tegen ­Standard. Maar na de winning goal van Bubacarr Sanneh in de 94ste minuut (!) viel er toch een enorme druk van hen af. De twijfels bij de supporters zitten weer (even) in de koelkast. Happy hour.

Het was van 2007 geleden dat Anderlecht nog eens 1 op 12 in de competitie had gehaald. Nadat paars-wit niet won van Club, Antwerp en Genk loerde die statistiek tegen Standard een tijdlang om de hoek. In het slot bogen de Brusselaars een achterstand echter nog om in een zege. “We hebben de crisis afgewend, hè”, sneerde Hein Vanhaezebrouck. “Ach, laat iedereen maar roepen dat het crisis is. Ik trek mij dat niet aan en mijn spelers ook niet. Dat ze maar doen. En als er mensen binnen de club toch van crisis willen spreken, is dat voor hun rekening.”

Marc Coucke – soms praat hij als de tweede trainer van RSCA – steunde Hein publiekelijk. “We speelden de afgelopen weken echt zo slecht niet, hoor. Soms heb je gewoon wat geluk nodig. Tegen Antwerp pakten we een doelpunt in de slotminuut en tak, tak, tak, onze punten in de krant gingen naar beneden. Nu scoren we in de slotfase en boem, onze punten gaan naar boven. Zo werkt het.”

Steun voor Santini

De paars-witte chefs stellen het wel allemaal erg simpel voor. Hadden we geschreven dat het crisis was als Anderlecht niet had gewonnen van Standard? We hadden dan minstens de alarmklokken moeten luiden. Niet omdat het spel dramatisch was – dat was het zeker niet – maar wel omdat paars-wit dan al acht punten achterstand had geteld op Club Brugge en al vijf matchen op rij niet kon winnen. Dat baarde toch zorgen. “Dan had ik mijn zelfde plaat grijsgedraaid”, vervolgde Vanhaezebrouck. “Dat het onverdiend was geweest. Wij waren de enige ploeg met drang naar voren, maar moesten door die mentale barrière. Ook donderdag tegen ­Trnava – een sterke tegenstander – was het te platjes. De wil om te winnen: dat wil ik zien. Ook nu riep ik dat ze meer moesten ­pushen. Wij maken acties in de middencirkel en verspelen daar onze energie die we nodig hebben voor de goal. Die stappen moesten we zetten.”

Marc Coucke in de kleedkamer

Dat er toch nervositeit was, bewees de aanwezigheid van Marc Coucke in de kleedkamer voor de match. “Ja, ik was daar. Maar niet om ze een speech te geven. Gewoon om te tonen dat ik in die jongens geloof. Tegen San­tini zeiden we dat hij alleen naar zijn shirtje moest kijken. Daar staat de Gouden Stier op, hè. Hij moet niet lezen wat er over hem wordt geschreven op sociale media. Hij moest gewoon geloven in zichzelf en kijk: zijn goal was misschien wel een beetje toeval, maar de bal vloog toch goed binnen.”

Is alles nu weer peis en vree op Anderlecht? De ploeg heeft toch moeite om toppers te winnen. Of is dat ook pure perceptie. Het publiek floot bijvoorbeeld toen Vanhaezebrouck de jonge ­Amuzu wisselde. “Dat snapte ik niet: die jongen was goed op Trnava en nu ook weer. Oh, was het omdat ik hem eraf haalde? Maar hij had krampen. Ik kan bij zijn wissel toch moeilijk een bordje in de lucht steken met daarop: Hij heeft krampen.”

De voorzitter suste de fans ook. “Ik weet dat er frustraties waren. De mensen zagen goed voetbal met redelijk wat mooie passes en dachten: interessant, maar het is het resultaat dat telt. Daarom ben ik blij dat de fans de ploeg nu vooral zijn blijven steunen. Ook toen ons spel twee keer tien minuten minder werd. Natuurlijk mogen ze streng zijn, maar we hebben nu 16 op 24 en dat is acceptabel.”

Morioka lichtpunt

Er mag ook wat hoop zijn omdat Vanhaezebrouck zijn systeem veranderde en met een echte spelmaker gingen spelen en maar met één spits. Dat rendeerde. In de eerste helft gaf hij Morioka zijn allereerste basisplaats en na de rust kwam ­Bakkali hem vervangen.

“Het waren lichtpunten”, gaf Vanhaezebrouck nog toe. “We waren meer aanwezig tussen de linies en er kwamen infiltraties. Ook de invalbeurt van Saief was uitstekend. Stilaan komt iedereen terug en dan hebben we meer keuze. Ik kon zelfs Musona – die toch x-aantal matchen in eerste klasse speelde – in de tribune zetten.”

Al moet deze lijn nu worden doorgetrokken. Anderlecht ­bekert donderdag thuis tegen Union, ontvangt daarna STVV in de competitie en Dinamo Zagreb in de Europa League. “Eén zwaluw maakt de lente niet”, besloot Vanhaezebrouck. “Zeker niet in de herfst. Verliezen tegen Union is uit den boze, want we krijgen dan geen herkansing. STVV daarna is een positieve verrassing. Al die thuismatchen zijn heel belangrijk voor ons.”

Dat werd vooraf ook gezegd van het vierluik Club, Antwerp, Genk en Standard. Het werd 4 op 12, maar de crisis werd vermeden.