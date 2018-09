Als de coach een lijdend voorwerp wordt: hoe Vanderhaeghe in een huis van wantrouwen leeft

De zwaarste nederlaag van AA Gent tegen Club Brugge sinds 27 oktober 1998 (toen ook 0-4) heeft de situatie van trainer Yves Vanderhaeghe geen goed gedaan. Bij KV Oostende reageerde Vanderhaeghe nog gepikeerd op vragen over zijn job, nu liet hij het over zich heen lopen. “Of ik de wekelijkse babbel met het bestuur vrees? Neen, ik ga gewoon door met mijn job”, zei hij.

