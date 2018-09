CLUBNIEUWS. Antwerp omzeilt schorsing creatief in spelersbus, Club plant enkele wissels in beker

Bij Antwerp is coach Laszlo Bölöni geschorst, maar de club heeft een creatieve manier om die schorsing te omzeilen. Behalve de geschorste Vormer lijken woensdag nog meer spelers van Club Brugge rust te krijgen in de beker.

Geschorste Bölöni overlegt met assistent… in spelersbus

Laszlo Bölöni deed het weer. Tijdens de rust werd assistent-trainer Wim De Decker in de dienstlift van Stayen gespot. Hij was op weg naar de parking, waar de spelersbus van Antwerp stond geparkeerd. Daar zat de geschorste trainer Laszlo Bölöni hem op te wachten en was er even een overlegmoment over hoe de tweede helft aangepakt zou worden.

Het is een creatieve manier om een schorsing te omzeilen, want een geschorste trainer mag zich niet in de neutrale zone – spelerstunnel en kleedkamers – begeven, maar nergens in het reglement staat dat iemand die op het wedstrijdblad staat niet even naar de parking mag lopen tijdens de rust.

Het is niet de eerste keer dat Bölöni het trucje met de bus gebruikt. Twee weken geleden onthulde uw krant al dat de Roemeense trainer ook bij zijn schorsing van vorig seizoen op de laatste speeldag in Anderlecht de spelersbus gebruikte om de tactiek te bespreken. (gegy)

Keren Mata en Nakamba terug tegen Deinze? Vormer is geschorst

Omdat Dennis niet honderd procent fit was, begon Danjuma gisteren in de basis bij Club. Mogelijk krijgt de Nederlander rust in de bekermatch woensdag op Deinze. “De beker is belangrijk voor ons, we zullen met onze sterkst mogelijke ploeg spelen”, zei trainer Ivan Leko gisteren. “Maar we houden rekening met fysieke en mentale parameters. Morgen (vandaag, nvdr.) kijken we wie klaar is voor woensdag.”

Er is alvast zeker geen Ruud Vormer woensdag in de beker . De Nederlander is geschorst na twee gele kaarten in de dubbele confrontatie tegen Standard vorig seizoen in de halve finales. In de Beker van België staan twee gele kaarten gelijk aan één match schorsing. De aanvoerder wist aanvankelijk niet dat hij niet mag spelen. “Ze hebben het mij vandaag (gisteren, nvdr.) moeten vertellen”, lachte Vormer laconiek na de wedstrijd in Gent. “Nou, erg is dat niet. Dan kan ik eens uitblazen.”

Behalve de geschorste Vormer zouden nog meer spelers rust kunnen krijgen. Clinton Mata en Marvelous Na­kamba maken wellicht hun terugkeer in de wedstrijdkern. Beiden trainen na hun blessures al een tijdje opnieuw met de groep mee.(bla, jve)

Waasland-Beverenkoning van het gelijkspel

Waasland-Beveren wacht na de 1-1 tegen Charleroi nog altijd op een eerste zege van het seizoen. Het positieve is dat de Oost-Vlaamse club dit seizoen wel al vijf keer de punten deelde. “Een gelijkspel of een zege liggen dicht bij elkaar”, zucht doelman Davy Roef. “We waren al een paar keer dicht bij de eerste zege van het seizoen.”

Voor rust was Waasland-Beveren nergens. Na rust toonde het een ander gelaat. Trainer Ferrera moest de ploeg wakker schudden. “Ik was kwaad, gefrustreerd en ontgoocheld bij de rust. Zo heb ik bijna mijn hand gebroken door op het bord in de kleedkamer te kloppen. Maar ik ga mijn hand niet elke week bijna breken om iets te bereiken.” (whb)

