Nieuwe campagne berekent hoe lang chauffeurs blind rijden bij versturen van sms

In een nieuwe campagne van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) kunnen autobestuurders berekenen hoe lang ze blind rijden bij het versturen van een sms’je. De resultaten zijn confronterend: bij het typen van een berichtje met de korte boodschap ‘ik ben onderweg’, kijkt de chauffeur bijna 400 meter lang niet naar de weg.

‘Even snel een berichtje sturen’: alle voorlichtingscampagnes ten spijt, blijven bestuurders sms’en, posten en Whatsappen terwijl ze aan het rijden zijn. Om die reden komt Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), een organisatie die hulp en steun biedt aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers, met een nieuwe campagne die berekent hoe lang u precies blind rijdt wanneer u een berichtje typt.

“Bijna thuis”

OVK liet een website creëren waarop chauffeurs kunnen testen hoe lang ze precies blind rijden. Google Maps wordt er omgebouwd tot een text editor en op de wegen in uw buurt kan u een berichtje typen. De getypte woorden worden gestretcht tot de exacte afstand die blind zou gereden worden.

Voor 1 karakter let u 19,75 meter niet op de weg als u 90 km/u rijdt. Dat wordt 26,33 meter op een weg met een snelheidsbeperking van 120 km/u. Voor een berichtje als ‘bijna thuis’ kijkt u 287 meter niet naar de baan. Voor ‘ik ben onderweg’ mist u 395 meter. En dat zijn dan nog de korte berichten. Voor een langer bericht zijn bestuurders meer dan een kilometer niet aandachtig. Het zijn afstanden waarin veel kan gebeuren.

Promofilmpje

In het promofilmpje van de campagne worden enkele mensen gevraagd naar het laatste berichtje dat ze verstuurd hebben in de wagen. Niemand kon inschatten over hoeveel afstand het precies ging. De resultaten waren ook voor Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, presentators bij QMusic, ontnuchterend. “Het is eigenlijk crazy”, zegt Vancoillie. “Ik had niet echt een idee hoeveel meter ik blind rijd bij een klein berichtje. Ik dacht 100 meter ofzo. Maar het is dus veel en veel meer…”