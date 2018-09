De Wever stelt nieuwste wapen in strijd tegen criminaliteit voor, en daarin speelt u een belangrijk rol

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever presenteert maandagmiddag zijn nieuwste wapen in de strijd tegen criminaliteit. Het is de bedoeling dat u daar ook een belangrijke rol in gaat spelen. Het gaat om een online platform waar de politie, bedrijven en de burger informatie kunnen uitwisselen. Dat schrijft De Morgen.

Twee agenten van de NYPD (de politiedienst van New York) zullen maandagmiddag langs De Wever staan bij de lancering van Shield, het online platform van Antwerpen in de strijd tegen criminaliteit. De aanwezigheid van de Amerikanen is niet verrassend: in New York werd een gelijkaardig project na de aanslagen van 11 september 2001 opgericht.

Informatienetwerk

De bedoeling van Shield is een enorm stadsinformatienetwerk te creëren. Bedrijven en burgers wisselen met de politie informatie uit over verdachte zaken in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld de modus operandi van daders. Andersom krijgt de burger briefings over de zaken die gebeuren in de stad.

In eerste instantie wordt het online platform enkel opengesteld voor bedrijven, waar een contactpersoon een speciale machtiging krijgt van de overheid om informatie te delen. Maar de bedoeling is dat het project op termijn breder wordt uitgerold, zodat ook burgers toegang krijgen. Denk aan scholen, sportclubs en andere verenigingen.

Kliklijn

Burgemeester De Wever spreekt tegen dat het informatienetwerk een veredelde kliklijn zal worden. “Het is de verantwoordelijkheid van de politie om er geen heksenjacht van te maken. Informatie moet worden verrijkt, maar ook gevalideerd”, zei hij eerder in een interview met het jongerenmedia-agentschap StampMedia. “Er zullen natuurlijk burgers zijn die voor het geringste bellen en elke persoon verdacht vinden. Maar dat betekent niet dat de politie daar telkens concrete acties aan zal verbinden.”

Jinnih Beels, die in Antwerpen voor de SP.A opkomt en voorheen politiecommissaris was, heeft echter haar twijfels bij het platform. Zo vraagt ze zich af wat er gebeurt als burgers elkaar onterecht aangeven of het recht in eigen hand nemen. “Eerst heeft dit bestuur de wijkteams van de politie afgebouwd. Nu legt het de verantwoordelijkheid van de wijkagent bij de burger”, klinkt het nog in De Morgen. “En intussen wordt de aandacht afgeleid van het Stroomplan (dat de drugsproblematiek moet tegengaan, nvdr.), dat absoluut niet loopt zoals het moet.”