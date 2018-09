Australische filmmaker James Ricketson in Cambodja vrijgelaten na veroordeling voor spionage

De Australische cineast James Ricketson, die in Cambodja tot zes jaar cel was veroordeeld voor spionage, wordt het land uitgewezen na zijn vrijlating. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt.

Ricketson kwam vrij nadat hem gratie was verleend door de koning van Cambodja. Hij mocht diplomaten van de Australische ambassade ontmoeten en werd dan “gedeporteerd”. De 69-jarige filmmaker was in juni vorig jaar gearresteerd, toen hij een drone camera liet vliegen over een partijbijeenkomst van de Cambodia National Rescue Party (CNRP), een oppositiepartij. Hij werd op basis hiervan beschuldigd van “het verzamelen van informatie die de defensie van het land zou kunnen ondermijnen”, spionage dus.

Ricketsons zoon Jesse reageert opgelucht en blij op de vrijlating van zijn vader na 16 maanden gevangenschap. Hij bedankt de Cambodjaanse koning Norodom Sihamoni voor het verlenen van de gratie, “wat een einde maakte aan de nachtmerrie”.

Vorige week had het Europees parlement nog een resolutie aangenomen die aandrong op de vrijlating van burgers die opgesloten werden, omdat ze hun mensenrechten uitoefenden, zoals James Ricketson. Het Europees parlement vroeg alle aanklachten tegen Ricketson te laten vallen.