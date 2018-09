Handelsoorlog bereikt basisschoolniveau: China beschuldigt VS van “pesterijen”

China beschuldigt de Verenigde Staten van “pesterijen” in de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Ook zijn er volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua geen handelsgesprekken mogelijk tussen Peking en Washington zolang de Amerikanen met nieuwe heffingen dreigen.

Vanaf maandag zijn nieuwe importheffingen door de VS en China op elkaars goederen in werking getreden. Het gaat om Amerikaanse tarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen en Chinese heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 60 miljard dollar. Deze komen bovenop sancties op 50 miljard aan goederen die beide landen elkaar eerder oplegden.

Xinhua verwijst in zijn berichtgeving over de handelsoorlog naar een onderzoeksrapport van de Chinese overheid. Volgens dat rapport verdraait Washington de feiten in de Amerikaans-Chinese handelsvete. Ook beschuldigt Peking de Amerikanen van intimidatie van andere landen, mede door met importheffingen te dreigen.

Wederzijds respect

“De deur voor onderhandelingen staat altijd open, maar die kunnen enkel plaatsvinden in een omgeving van wederzijds respect. Ze zijn niet mogelijk als er gedreigd wordt met nieuwe heffingen”, aldus Xinhua. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al gedreigd met nog meer heffingen tegen China. Daarbij gaat het om heffingen op nog eens 267 miljard dollar aan goederen van Chinese makelij.

Als alle heffingen waarmee Trump dreigt, daadwerkelijk worden uitgevoerd, zou dat vrijwel de gehele export van China naar de VS betreffen. Trump ergert zich aan het grote Chinese handelsoverschot met de VS. Ook beschuldigt hij China ervan Amerikaans intellectueel eigendom te misbruiken voor eigen gewin.

De beurs van Honkong noteerde maandag meer dan 1 procent lager.