Ivan Santini's doelpunt tegen Standard was bijzonder: Kroaat staat in uniek lijstje met slechts zes spelers

Anderlecht boekte zondag in extremis een 2-1-overwinning tegen Standard dankzij doelpunten van Ivan Santini en Bubacarr Sanneh. Die eerste knalde zich daarmee in een uniek lijstje.

Santini is nu pas de zesde speler die voor paars-wit tegen de Rouches scoorde en andersom. De Kroaat scoorde op 28 februari 2016 voor Standard in de beruchte 3-3 in het Astridpark.

Slechts vijf spelers deden Santini dit voor, aldus VTM-journalist Jarno Bertho: