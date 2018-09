Kremlin- en Poetincriticus Aleksej Navalni meteen na vrijlating weer opgepakt

De belangrijkste Kremlincriticus Aleksej Navalny is maandag opnieuw opgepakt, meteen nadat hij de gevangenis verliet. Hij zat een celstraf van dertig dagen uit voor de organisatie van een niet-toegelaten betoging. Navalny werd meegenomen naar een politiekantoor in het centrum van Moskou. Later op de dag zal hij voorgeleid worden bij een rechter, aldus zijn woordvoerder op Twitter. Hij riskeert nog eens twintig dagen cel, voor de organisatie van een andere niet-toegelaten betoging.