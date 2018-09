Ibrahimovic scoort weer maar geniet vooral van legendarische prestatie 7-jarig meisje: "MVP!"

La Galaxy won zondag met 3-0 van de Seattle Sounders. Zlatan Ibrahimovic scoorde daarbij zijn 501ste doelpunt uit zijn carrière, vanaf elf meter. Maar de ster van de wedstrijd was Malea Emma. Het 7-jarige meisje gaf dé prestatie van haar leven toen ze het hele stadion op de banken kreeg met haar versie van het Amerikaanse volkslied. "MVP van de wedstrijd", tweette Ibrahimovic, die met een brede glimlach genoot van Malea's optreden.

MUST-WATCH: 7-year-old @MaleaEmma delivers one of the best ???? national anthem performances in @StubHubCenter history. pic.twitter.com/SPTY2naMDA