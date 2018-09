Maleisische agent: “Dood Ivana Smit te snel afgedaan als ongeluk. Had moordonderzoek moeten zijn”

Het spraakmakende overlijden van het Nederlandse model (18) Ivana Smit, afgelopen december in Maleisië, is door de politie te snel afgedaan als een ongeluk. De dood had eigenlijk als mogelijke moord onderzocht moeten worden. Die boude uitspraak doet de sergeant die het incident aanvankelijk behandelde.

De lokale politie hield na de fatale val van een balkon rekening met een misdrijf, hoorde een Maleisische rechtbank maandag van de betrokken sergeant. De vrouw was degene die het onderzoek in eerste instantie leidde, maar de zaak werd al snel overgenomen. Vervolgens werd het overlijden afgedaan als een noodlottig ongeluk, meldt Nu.nl.

De sergeant zei verder dat het niet haar plek was om zich kritisch op te stellen ten opzichte van haar meerdere en dus diens bevelen heeft opgevolgd. Toch had ze zo haar bedenkingen over de manier van handelen, klonk het.

“Voor de gek gehouden”

Dat er rekening werd gehouden met een misdrijf is nooit naar buiten gebracht, laat staan aan de familie van de jonge vrouw gecommuniceerd. Van de Maleisische autoriteiten kregen de nabestaanden te horen dat het model door een ongeval om het leven kwam. “Het lijkt er dus sterk op dat de familie al die tijd bewust voor de gek is gehouden door de Maleisische politie”, aldus advocaat Sébas Diekstra, die de familie in Nederland bijstaat. Dat schrijft De Telegraaf.

Ivana Smit overleed op 7 december 2017 na een val van de twintigste verdieping van een appartementsbalkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De Nederlandse was daar bij een Amerikaans miljonairskoppel met wie ze de hele nacht had gefeest. In haar lichaam werden sporen van alcohol en drugs aangetroffen. In het onderzoek naar de zaak rezen heel wat vragen, waar er nog altijd heel wat niet beantwoord zijn.

