Europese topclubs in de rij voor Nederlandse toptalent Frenkie de Jong en eentje wil met de miljoenen gooien

Ajax ging zondag pijnlijk onderuit tegen PSV (3-0) en kijkt nu al tegen een achterstand van vijf punten aan in de Eredivisie. Opvallend voor een team met zoveel talentrijke voetballers. Eentje daarvan is Frenkie de Jong en die is grof wild in Europa.

De Jong maakt al maanden furore op het middenveld bij Ajax, al speelde de 21-jarige Nederlander tegen PSV wel centraal achterin. Die veelzijdigheid spreekt aan. Net als zijn visie, passing, mentaliteit en volwassen spel. De Europese topclubs staan dan ook in de rij voor de gedoodverfde opvolger van Wesley Sneijder, die begin september zijn debuut maakte bij Oranje.

“Iedereen weet dat er interesse is van Barcelona”, zei De Jong eind juli nog aan Voetbal International. Maar volgens De Telegraaf zijn ook Real Madrid en Manchester United geïnteresseerd in De Jong. Eerder werden ook al Tottenham, Manchester City, PSG en Bayern genoemd.

“Marc Overmars (de sportief directeur van Ajax, red.) ziet tevreden hoe de Europese grootmachten elkaar de tent uitvechten”, stelt de Nederlandse krant. “Voor die doodnormale jongen uit Arkel, die door de directeuren, trainers en scouts als een van de grootste Europese talenten wordt gezien en waar niemand naast wil grijpen.”

80 miljoen

“Ik kan dit bevestigen noch ontkennen”, zegt De Jongs manager Ali in een reactie. “Dat moet je aan Marc Overmars vragen, want ik stuur alle clubs die zich bij me melden naar hem door.” Dursun zou pas in gesprek gaan met clubs als er eerst een akkoord is met Ajax. De Amsterdammers staan niet te springen om De Jong te verkopen, maar weten ook dat de jongen die ze voor 300.000 euro wegkochten bij Willem II niet nog eens een droomtransfer naast zich neer zal leggen.

Zeker niet als Real Madrid 80 miljoen euro zou bieden voor de polyvalente international. Volgens De Telegraaf ziet De Koninklijke in De Jong de ideale opvolger voor Luka Modric, die onlangs 33 jaar werd maar wel een van zijn beste seizoenen ooit achter de rug heeft.

Met dat bedrag zou De Jong de op twaalf na duurste voetballer ooit worden. Hij zou dan even duur zijn als Chelsea-doelman Kepa, net iets goedkoper dan Luis Suarez (81,7 miljoen) en net iets duurder dan landgenoot Virgil van Dijk (78,8 miljoen).