Komt jouw gemeente zonder stroom te zitten door het afschakelplan? Bekijk het op deze kaart

Het Federaal Planbureau waarschuwt voor stroomtekort vanaf november. Dan draait nog maar één van de zeven kernreactoren. Om het stroomtekort op te vangen, kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking te zetten. Bekijk hier wat dat voor u betekent.

Wanneer we in november daadwerkelijk met een stroomtekort komen te zitten, heeft de overheid een zogenaamd afschakelplan klaar. Dat wil zeggen dat er ergens in ons land de stroom afgeschakeld wordt om het totale tekort op te vangen. Het plan treedt echter pas in werking bij een “extreme nood”.

Maar hoe wordt er bepaald in welke gemeente de stroom eraf gaat? Daarvoor heeft de overheid België opgedeeld in acht schijven. Zo wordt de hinder beter gespreid. In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn.

Schijven

Dat gebeurt als eerste in schijf 8. Dat zijn dan de gemeentes Beernem, Aalter, Destelbergen, Gavere, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Knesselare, Laarne, Lochristi, Merelbeke, Melle, Maldegem, Oosterzele, Wetteren, Zomergem, Bornem, Herstelt, Hulshout, Puurs, As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Diepenbeek, Bree, Hoesel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Scherpenheuvel en Sint-Pietersleeuw.

Is dat niet genoeg dan komt schijf 7 aan de beurt, vervolgens schijf 6, enzovoorts. Het afschakelen gebeurt in principe tussen 17 en 20 uur. Al kan daarvan worden afgeweken.

Bekijk hieronder in welke schijf jouw gemeente zich bevindt:

U kunt de overzichtskaart hier ook in hogere resolutie bekijken.