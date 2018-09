Neymar krijgt applaus van tegenstander maar ook de wind van voren: “Hij is de Kim Kardashian van het voetbal”

PSG was afgelopen weekend met 1-3 te sterk voor Stade Rennes, mede dankzij een doelpunt van Thomas Meunier. Toch was het alweer Neymar die de show stal.

Trainer Thomas Tüchel wilde Neymar in het slot van de wedstrijd naar de kant halen, maar werd plots aangeklampt door een jonge fan. Die was het veld opgelopen op zoek naar de Braziliaanse superster, met stewards in de achtervolging. Neymar nam zijn tijd om het wenende jongetje te troosten en gaf hem zijn shirt. Tot jolijt van de aanwezige supporters, ook die van Rennes.

“Ik ben blij met de affectie die ik krijg tijdens uitwedstrijden”, reageerde Neymar. “Al helemaal als het van een kind komt. Dat is iets heel puur. Daarom zal ik altijd proberen iets terug te doen.”

Neymar begon zijn week dus met een positief gevoel, al weten we niet of hij het interview van L’Equipe met Joey Barton gelezen had. Het Britse enfant terrible haalde daarin hard uit naar de Braziliaan.

“Voor mij is hij de Kim Kardashian van het voetbal”, pakte Barton uit met een serieuze oneliner. “Neymar is niet de beste speler ter wereld, dat zagen we tijdens het WK in Rusland. Hij is helemaal niet van het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Er staan zelfs nog andere spelers voor hem. Neymar is meer een reclamefenomeen dan een voetbalfenomeen, zoals de Kardashians.”

Barton is natuurlijk nooit vies geweest van een straffe uitspraak en die over Neymar was niet zijn enige. “Ik zou op een dag graag Marseille coachen. Eerlijk gezegd, ik zou Marseille nu zonder problemen onder mijn hoede kunnen nemen. Ik ken de club, versta de mensen en de cultuur.”

Barton speelde één seizoen voor de Franse topclub, op huurbasis van QPR. Hij ging vorig jaar op voetbalpensioen.