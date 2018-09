Eén jaar nadat Hein Vanhaezebrouck vertrok bij AA Gent hangt het lot van Vanderhaeghe aan een draadje. Toch liggen de zaken anders dan toen

Dag op dag één jaar geleden, op 24 september 2017, coachte Hein Vanhaezebrouck tegen Zulte Waregem zijn laatste wedstrijd voor AA Gent. Een jaar later hangt het lot van zijn opvolger Yves Vanderhaeghe aan een zijden draadje. Maar hem uitgerekend nu zo kort voor de bekermatch in Virton ontslaan, zou risicovol zijn. Waarom de situatie nu totaal anders is dan een jaar geleden.