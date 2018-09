Onze punten van speeldag 8 in de Jupiler Pro League: drie 21-jarigen bij de uitblinkers, AA Gent zakt door het ijs

De eerste Super Sunday van het seizoen zit erop en de schade is aanzienlijk. Drie Buffalo’s zakten helemaal door het ijs en krijgen de laagste quotering van het weekend. Hun boeman, Wesley Moraes, legde er drie in en is logischerwijs dé man van het weekend. Of één van dé mannen, de geweldige hattrick van Leandro Trossard mocht er ook wezen. Opvallend: jong talent in overvloed blijkbaar, in onze hoogste klasse. Want naast Wesley prijken er met STVV-linksback Casper De Norre en Lokeren-doelman Ortwin De Wolf nog twee 21-jarigen bij onze uitblinkers.