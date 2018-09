Recordaantal bedrijven bieden ruim 3.600 jobs aan op Jobbeurs Antwerpen

In BluePoint Antwerpen in Berchem blazen op woensdag 26 september 2018 tientallen rekruteerders en honderden werkzoekenden verzamelen voor de Jobbeurs Antwerpen. Met liefst 58 deelnemende bedrijven en organisaties is de beurs volledig volgeboekt.

De Jobbeurs Antwerpen, een initiatief van Jobat met de medewerking van VDAB en de stad Antwerpen, weet steeds meer bedrijven en organisaties te overtuigen via deze weg op zoek te gaan naar nieuwe krachten. Ook aan de kant van de werkzoekenden stijgt de belangstelling. Met momenteel 1.500 voorinschrijvingen ligt het aantal opmerkelijk een pak hoger dan voorgaande jaren.

“Werkzoekenden vinden hier dan ook een mooi, uiteenlopend aanbod. Een kleine rekensom leert dat er op de beurs zo'n 3.600 jobs te rapen vallen en dat in uiteenlopende sectoren. Naast klassiekers als technische profielen, ingenieurs en jobs in de zorg, zitten er deze keer opvallend ook wat vacatures in de financiële sector en juridische functies tussen. Ook de retail is flink vertegenwoordigd. Een van de nieuwkomers is bijvoorbeeld Coolblue”, vertelt Product Marketeer van Jobat Maikel Van Geert.

Blind audition

Naar aanleiding van de Jobbeurs wil schepen van Werk Marc Van Peel (CD&V) jongeren die er niet kunnen bij zijn of die meer voorbereiding nodig hebben voor een sollicitatie, oproepen om zich kandidaat te stellen voor ‘Pitch4Work’. Deze nieuwe vorm van aanwerving werd in mei voor het eerst uitgetest in samenwerking met enkele uitzendkantoren.

De uitzendconsulenten zitten met hun rug naar de jonge kandidaten. In een 'blind audition' in de stijl van The Voice moeten de jongeren zichzelf in een minuut op een originele manier voorstellen. Daarvoor kregen ze vooraf een workshop. Van de dertig jongeren die zich in mei voorstelden, konden er twaalf hierna effectief aan de slag. Op 16 en 23 oktober krijgen jongeren opnieuw deze kans.

Het project Pitch4Work is een initiatief van de stad Antwerpen samen met SBS Skillbuilders en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. 'De vacatures, ook voor laaggeschoolden, blijven maar stijgen. In augustus stonden 4853 vacatures open, anderzijds zijn nog steeds meer dan 5400 jongeren op zoek naar een job', zegt schepen Van Peel. 'Daarom investeert de stad met het Engage+-programma in initiatieven als Pitch4Work.'

