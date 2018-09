Polen voor Hof van Justitie over verplichte pensionering van Hooggerechtshofrechters

Polen zal zich voor het Hof van Justitie moeten verantwoorden voor de verplichte pensionering van verschillende rechters van het Hooggerechtshof. De Europese Commissie is een procedure opgestart tegen het Oost-Europese land. Dat meldt de Commissie maandag. Deze hervorming, in gang gezet door regeringspartij PiS, gaat in tegen het Europees recht, meent de Commissie.