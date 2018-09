Brussel neemt vandaag afscheid van een icoon: Océade sluit definitief de deuren

Brussel - Na dertig jaar sluit Océade definitief zijn deuren. Bezoekers kunnen zondag nog een laatste keer naar het Brusselse waterpretpark gaan.

In 1988 opende een Franse groep, die een gelijkaardig park had in Straatsburg, het pretpark bij het Atomium. Hoewel Océade een vliegende start kende, vielen de financiële resultaten al gauw tegen. Eddy Meeùs, de oprichter van Walibi, nam het in 1992 over.

Op dat moment had de beursgenoteerde Walibigroep al Aqualibi, Bellewaerde en Mini-Europa in handen en breidde ze ook uit in het buitenland. Overal had de familie Meeùs de touwtjes in handen. Maar in 1998 maakte het bedrijf bekend dat het Amerikaanse Premier Parks, de onderneming achter Six Flags, de groep overnam. De Amerikanen verkochten niet veel later Mini-Europa en Océade opnieuw. Daarop besloot zoon Thierry Meeùs de twee parken zelf op te kopen.

Océade groeide de afgelopen dertig jaar uit tot de derde meest bezochte toeristische attractie van Brussel. In totaal kwamen 7 miljoen bezoekers verfrissing zoeken in het tropische zwembad en zijn glijbanen, golfslagbad met tropische regen, jacuzzi’s en saunacomplex, waaronder 3,2 miljoen Brusselaars.

Met de komst van het nieuwe winkel-, woon- en kantorenproject NEO op de Heizel was de toekomst van Océade en Mini-Europa onzeker. Uiteindelijk is beslist dat Mini-Europa zijn activiteiten zeker tot 2020 kan voortzetten, maar dat Océade de deuren moet sluiten. Dat gebeurt zondag 30 september. Van de 24 vaste werknemers zullen 5 aan de slag gaan bij Mini-Europa.