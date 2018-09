Stad Gent zet zoektocht naar Rechtvaardige Rechters in met röntgenscan van plein

Gent - Opmerkelijk tafereel in Gent: een onderzoeker is bezig met het scannen van de ondergrond van de Kalandeberg in opdracht van de stad. Schrijver Marc de Bel suggereerde eerder in zijn boek dat het verdwenen paneel van het Lam Gods zich op die plek zou bevinden, en het onderzoek kadert in de zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters. Dat bevestigt het parket van Gent.

Meer dan 80 jaar na de roof van de Rechtvaardige Rechters, een paneel van het legendarische Lam Gods, is het schilderij nog altijd niet gevonden. Komt daar vandaag verandering in? Het parket van Gent bevestigt dat de scan van de ondergrond op de Kalandeberg kadert in het onderzoek naar de Rechtvaardige Rechters. “Dit is een onderzoeksdaad in dat onderzoek”, zegt parketwoordvoerder An Schoonjans. “We nemen elke tip ernstig.”

En die tip kwam van Marc de Bel. De bekende auteur schreef erover in een boek en onthulde zelfs de locatie. Geen promotiestunt, zo zei hij, de schrijver beweerde dat hij met de hulp van hobbyspeurder Gino Marchal effectief de locatie van het schilderij kon ontdekken.

Arsène Goedertier. Foto: Belga

De theorie

Marchal kwam te weten dat in 1932, twee jaar vóór de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, op de Kalandeberg rioleringswerken aan de gang waren. “Daarbij stuitten de arbeiders op een bepaald moment op een onderaardse koker of gang ...”, schrijven hij en Marc de Bel. Die onderaardse gang was ongeveer 80 centimeter breed en 155 centimeter hoog. Volgens De Bel en Marchal ideaal om een paneel van 55 centimeter breed en 149 centimeter hoog in te verbergen. Arsène Goedertier, de belangrijkste verdachte voor de diefstal van De Rechtvaardige Rechters, zou die gang hebben gekend. “Hij passeerde er elke vrijdagmiddag op weg naar zijn stamcafé Moka”, staat in het boek.

Stalen kist

Er wordt al lang gesuggereerd dat het paneel van de Rechtvaardige Rechters in een stalen kist verstopt zit. Daar wordt nu naar gezocht. De röntgenfoto’s zouden de nutsleidingen in de bodem van het plein moeten blootleggen. Archeoloog Lieven Verdonck, van de UGent-vakgroep archeologie, voert de scan uit. “Door de ondergrond te scannen kunnen we zien welke harde structuren er zich in de ondergrond bevinden, zoals beton of staal. Een houten kader zien is minder evident.”

“Met dit onderzoek willen we in kaart brengen wat er in de ondergrond zit”, bevestigt ook Filip Watteeuw (Groen), schepen van Openbare Werken in Gent. “En vooral of er eventueel opvallende zaken zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat er abnormale structuren in de ondergrond zitten, dan worden die verder geanalyseerd door universitaire vorsers. Op basis van die bevindingen is het dan aan het parket om te beslissen of er in het kader van de zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters ook daadwerkelijk moet worden overgegaan tot graafwerken op het plein.”

Hoe lang die analyses duren en op welke termijn er eventueel gegraven wordt, kan Watteeuw nog niet zeggen. “Maar net als elke Gentenaar - en samen met ons ook de rest van de wereld - hoop ik natuurlijk dat het verdwenen paneel snel teruggevonden wordt.”

