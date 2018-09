Bestuur AA Gent zakt af naar oefencomplex voor gesprek met Vanderhaeghe: “Wij willen rustig verder werken”

Maandagmiddag zijn voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie afgezakt naar het oefencomplex van de club voor een gesprek met trainer Yves Vanderhaeghe na de 0-4 thuisnederlaag tegen Club Brugge. “Wij willen rustig verder werken”, zei voorzitter Ivan De Witte aan onze man ter plekke. Het is niet duidelijk of er vandaag al een beslissing zal vallen.

LEES OOK: Vanderhaeghe legt bij AA Gent lot in handen van bestuur: “Dit doet er geen goed aan, dat is duidelijk”

Na de 0-4-bolwassing die AA Gent zondagmiddag kreeg van Club Brugge, stond maandagochtend enkel een uitlooptraining op het programma voor de spelers die zondag in actie kwamen. Yves Vanderhaeghe was om acht uur ’s morgens als eerste op het oefencomplex, maar rond de middag arriveerden - tegen hun gewoonte in - ook de Gentse gezagvoerders. Manager Michel Louwagie kwam om twaalf uur, een halfuur later zakte ook voorzitter Ivan De Witte af naar Oostakker.

LEES OOK: Eén jaar nadat Hein Vanhaezebrouck vertrok bij AA Gent hangt het lot van Vanderhaeghe aan een draadje. Toch liggen de zaken anders dan toen (N+)

De Witte zei tegen onze man ter plekke dat het niet gaat om een uitzonderlijke situatie. In principe is er inderdaad wekelijks overleg, maar dit is normaliter voorzien voor maandag- of dinsdagavond. Dat De Witte en Louwagie nu al afzakken naar het oefencomplex, is dus vooral opmerkelijke timing. Al kan het ook te maken hebben met de bekermatch die de Buffalo’s woensdag al moeten afwerken tegen Virton.

Zondagmiddag had De Witte voor de match tegen Club Brugge nog zijn vertrouwen uitgesproken in zijn coach. “Of die 0-4 mijn standpunt (over Vanderhaeghe, nvdr) beïnvloed heeft? Er is niet echt iets veranderd”, aldus De Witte. “Ik besef dat we gevolgd worden, maar wij willen gewoon rustig verder werken.”