Kwekers verbaasd over plan van Ducarme om varkens op te ruimen

De varkenskwekers zijn maandag verbaasd over het plan van de federale minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), om de varkens binnen de beveiligde zone van 63.000 hectare op te ruimen. Deze zone werd begrensd na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij negen wilde zwijnen in het zuiden van het land.

“Als de minister de exploitanten compenseert voor de gederfde inkomsten, verloopt die vergoeding dan correct?” Dat vragen de sectorfederaties Febev (de beroepsvereniging voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vlees), de FWA ( de Waalse landbouwfederatie) en de Fugea (Waalse federatie voor duurzame landbouw).

De drie verenigingen lopen niet echt warm voor de idee om zo’n vierduizend varkens te ruimen om de verspreiding van het virus te voorkomen.”We zijn op zoek naar een oplossing op korte termijn om de EU-importeurs van varkensvlees gerust te stellen”, zegt Michael Gore, managing director van Febev. “Maar dit is slechts een laatste redmiddel.”

“De maatregel is radicaal”, reageert de secretaris-generaal van de Waalse Federatie van Landbouw (FWA), Yvan Hayez. “Vanuit de gezondheidszorg bekeken, is het begrijpelijk, maar op economisch vlak heeft dit verstrekkende gevolgen.”

Foto: BELGA

Ducarme zegt dat de compensatie voor varkenshouders in de veiligheidszone gegarandeerd is via een fonds van de Europees Commissie, maar de sector is er niet helemaal gerust op. De voorzitter van landbouwersorganisatie FUGEA, Philippe Duvivier, zegt dat de exacte waarde van dieren niet precies te bepalen is.

De drie organisaties betreuren dat er niet meer overleg is geweest van de minister. Er zijn volgens hen nog andere oplossingen mogelijk.

Er is maandagnamiddag nog overleg gepland met de sector op het kabinet van de Waalse landbouwminister René Collin (CDH).