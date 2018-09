Kleine onafhankelijkheidspartij in Hongkong verboden

Een kleine partij die streeft naar de onafhankelijkheid van Hongkong is sinds maandag verboden. Volgens minister van Veiligheid John Lee verspreidt de partij haat tegen “vastelanders” (Chinezen, red.) en had ze plannen in scholen te infiltreren. Het is de eerste keer sinds Hongkong in 1997 onder Chinese hoede kwam dat een partij verboden wordt. De partij in kwestie, de Hong Kong National Party, is niet vertegenwoordigd in het parlement en telt slechts een paar tientallen actieve leden. De afgelopen maanden liet de partij vooral van zich horen door haar radicale discours.

Minister Lee voegde eraan toe dat de beslissing er gekomen is om “de nationale veiligheid, openbare orde en de rechten en vrijheden van anderen te beschermen”. De bevolking moet zich geen zorgen maken over beperkingen van hun vrijheden, aldus Lee. De bevolking in Hongkong geniet meer vrijheden dan de andere Chinezen.

Tijdens een persconferentie wees Lee erop dat de partij de voorbije twee jaar onder meer opgeroepen heeft tot een “gewapende revolutie”, hoewel hij tegelijk toegaf dat er niet tot geweld werd overgegaan. “Partijleider Andy Chan Ho-tin heeft in het openbaar gezegd dat China Hongkongs kolonisator is, en dat ‘vastelanders’ vijanden zijn van het volk van Hongkong”, zei Lee nog. Die oproepen van de partij zei Lee niet te kunnen zien als “politieke slogans”.

In juli al had de politie aanbevolen de partij, die opgericht werd in 2016, te verbieden omdat ze een “onmiddellijke bedreiging vormt voor de nationale veiligheid”. Mensenrechtenorganisaties en de Britse minister van Buitenlandse Zaken hadden toen kritiek op die aanbeveling.

Het verbod betekent dat iedereen die werkt voor de partij, aanwezig is bij bijeenkomsten of financiële steun geeft, het risico loopt op een boete tot 100.000 Hongkong-dollar (meer dan 10.000 euro) en tot drie jaar cel.

Aanhangers van de onafhankelijkheid zien in het verbod een waarschuwing voor hen allemaal.