Man biedt jonge vrouw (20) lift aan en verkracht haar in veld: “Hij nam haar bij de keel en begon haar te wurgen”

Wichelen - Een havenarbeider uit Schellebelle riskeert vijf jaar cel voor de brutale verkrachting van een 20-jarige vrouw. Hij had het slachtoffer een lift aangeboden aan het jeugdhuis in zijn straat en een paar kilometer verder een veld ingetrokken.

Een feestje met enkele vriendinnen in het plaatselijk jeugdhuis in Schellebelle: ‘onschuldiger’ kon een avondje uit niet zijn. Maar toch liep het op 1 mei van dit jaar helemaal verkeerd af voor een 20-jarige bezoekster. “Haar gezelschap had te veel gedronken”, deed meester Jef Vermassen maandag in de correctionele rechtbank van Dendermonde het relaas van die nacht. “Daarom besloot ze om naar het station te stappen en de trein te nemen in plaats van met hen mee naar huis te rijden.”

Niet veel later stopte de 31-jarige havenarbeider Nicolaï W. (31) met zijn bromfiets naast haar. De man, die in dezelfde straat woont van het jeugdhuis, bood haar prompt een lift aan. “Het is veel te gevaarlijk om hier als meisje alleen rond te lopen”, zei hij. “Ik heb zelf ook een zus, en ik zou ook niet willen dat er haar iets zou overkomen. Stap op en zet mijn helm maar op.”

Op zoek naar prooi

Wat het meisje niet wist was dat W. niet alleen geen zus had, maar ook onder invloed was van speed en alcohol. Op het moment dat hij het slachtoffer kruiste aan het jeugdhuis was hij ook net aan de deur gezet door een mannelijke sekspartner, die hem “veel te brutaal” vond. “Nicolaï was niet bevredigd en ging op zoek naar een andere prooi”, zei Vermassen. “Het meisje ging met hem mee omdat hij zo vriendelijk was.”

Het slachtoffer moest naar Baasrode, maar merkte onderweg al snel dat haar chauffeur niet de normale weg volgde. Hij reed met het meisje naar een verlaten gebied in Berlare vlakbij het water. Nadat hij eerst nog was gevallen met zijn brommer trok hij haar een veld in. Daar verkrachtte hij haar. “Ze vocht voor haar eigen lichaam, maar W. nam haar bij de keel en begon haar te wurgen. Het meisje werd het slachtoffer van alle mogelijke brutaliteiten en hield er vreselijke verwondingen aan over.”

Doodsangsten

Aan de hand van camerabeelden en mastonderzoek kon Nicolaï W. twee weken later opgepakt worden. Aanvankelijk ontkende hij dat hij het meisje had verkracht. “Het was zij die seks wou met mij”, draaide hij de rollen om. “En dat terwijl ze een vriend had.” Uiteindelijk zou W. toch de verkrachting bekennen. Hij zit tot op vandaag in de cel. Openbaar aanklager Ann Soenens eiste een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. “Dit meisje heeft doodsangsten uitgestaan. Nicolaï W. heeft haar met een leugen op zijn bromfiets gelokt en naar een afgelegen gebied gereden. Door hem heeft het slachtoffer al haar zorgeloosheid verloren.”

Vonnis op 10 oktober