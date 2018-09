'Superclasico' zorgt voor spektakel met (alweer) unieke beelden en twee klassegoals

Anderlecht won zondag de Belgische 'Clasico' tegen Standard met 2-1, maar in Argentinië stond de 'Superclasico' op het programma. Dat is de clash tussen traditieclubs Boca Juniors en River Plate.

La Bombonera, het stadion van Boca, zat tot de nok gevuld voor de komst van de aarstrivaal op de zesde speeldag van de Argentijnse Primera Division. River Plate had uit de eerste vijf wedstrijden amper zeven punten gepuurd en stond dus onder druk, al had ook Boca al vijf punten laten liggen.

Así es el Superclásico pic.twitter.com/jJFdQLWCXK — Robson Friend (@RobMFriend) 23 september 2018

So La Bombonera was lit yesterday ?? pic.twitter.com/IGUPxTCX0a — B/R Football (@brfootball) 24 september 2018

Bij Boca stonden Carlos Tevez, Christian Pavon en Dario Benedetto in de spits. De thuisploeg creërde dan ook de ene na de andere kans. River Plate-sluitstuk Franco Armani of het doelhout stond echter telkens in de weg. De bezoekers schoten slechts vijf keer op doel tegen elf keer voor Boca, maar knalden wel vier keer binnen het kader. Goed voor twee mooie doelpunten. Na een kwartier eentje van Gonzalo Martinez (video vanaf 0:58), twintig minuten voor tijd eentje van Ignacio Scocco (video vanaf 4:40): 0-2 en stilte in La Bombonera.