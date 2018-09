Meerderheidspartijen roepen energieminister Marghem zelf tot de orde over mogelijk stroomtekort

Open VLD vraagt minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) om meteen een strategische reserve aan te leggen om te vermijden dat ons land zonder elektriciteit valt. Ook N-VA vraagt uitleg. Precies over die reserve is Marghem op dit moment aan het onderhandelen.

Het mogelijke stroomtekort in november, wanneer zes van onze zeven kernreactoren niet zullen werken, verhit de politieke gemoederen. Voor Groen en SP.A bijvoorbeeld wijst dit op een falend energiebeleid.

Maar ook de meerderheid is kritisch voor minister Marghem.

Zo heeft de N-VA vragen bij de beslissing van Marghem, eerder deze maand, om geen strategische reserve achter de hand te houden. De minister deed dit omdat netbeheerder Elia – op gezag van producent Engie Electrabel – had laten weten dat er voldoende elektriciteitsproductie zou zijn. Maar goed twee weken later bleek dat enkele centrales dicht moeten wegens betonrot.

N-VA-energiespecialist Bert Wollants had het op de VRT over ‘overmacht’, maar tegelijkertijd stelde hij ook: ‘Als de situatie beter was opgevolgd, hadden we misschien een betere spreiding van de onderhoudswerkzaamheden aan de centrales kunnen krijgen’.

Hij verwijt Marghem ook dat ze niet snel genoeg werk heeft gemaakt van nieuwe gascentrales die de kernreactoren moeten vervangen.

Open VLD is nog strenger. De partij vraagt zekerheid over de energiebevoorrading de komende winter, en wil daarbij absoluut geen enkel risico lopen. ‘Mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan’, zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. ‘Daarom eisen we dat federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem onmiddellijk een strategische reserve aanlegt om de energiebevoorrading deze winter te verzekeren.’

Opmerkelijk: als er onvoldoende stroom is, treedt het afschakelplan in werking. Volgens dat plan is Aarschot een van de eerste gemeenten die zou worden getroffen. Aarschot is de gemeente waar Gwendolyn Rutten straks wil burgemeester worden.

Marghem zit vandaag samen met Elia en Engie Electrabel voor crisisoverleg. Precies die strategische reserve staat op de agenda. Allicht krijgt Open VLD straks wat de partij vraagt.

Wat is de strategische reserve?

De strategische reserve kan je ook wel een noodreserve noemen. Het zijn niet-werkende Belgische elektriciteitscentrales die enkel ingeschakeld worden als er een reëel gevaar is op een tekort of een krapte aan stroom om in ons land het licht aan te houden. De aanleg van zo’n strategische reserve is een beslissing van de overheid. Het hoogspanningsbedrijf Elia activeert deze reserve wanneer ze op korte termijn een schaarste vaststelt.

Voor de winter 2014-2015 werd voor het eerst een strategische reserve aangelegd.

Aanvankelijk was het trouwens goed nieuws natuurlijk dat er geen stroomreserve nodig was. Stroomverbruikers moeten dan immers geen toeslag op hun factuur betalen voor die strategische reserve. Voor gezinnen ging het de voorbije jaren om enkele euro’s per jaar.