”Geen gedoe meer met kleine centjes”: gedaan met 9,99 euro

Het wetsontwerp voor een verplichte afronding tot 5 cent bij cash betalingen is bijna klaar. Dat meldt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) maandag.

Het voorstel, dat tot stand kwam na overleg met werkgeversorganisaties Unizo, NSZ en UCM, wordt nog voor het einde van het jaar voorgelegd aan de ministerraad en het parlement.

Ben met wetsontwerp bezig om afronden tot op 5 cent te veralgemenen bij cashbetalingen. Duidelijk voor klant + geen gedoe met kleine centjes meer. https://t.co/aRJuMKKH0S — Kris Peeters (@peeters_kris1) September 24, 2018

“Duidelijkheid voor de klant en geen gedoe meer met kleine centjes”, dat is het doel van het wetsontwerp, laat Peeters via Twitter weten. Hij reageert daarmee op de oproep van ondernemersorganisaties Unizo en NSZ en sectorfederatie Buurtsuper.be om snel werk te maken van een wet die handelaars verplicht de eindbedragen op het kassaticket af te ronden tot 5 eurocent voor cash betalingen.

De afronding van dat wetsontwerp bevindt zich momenteel in een eindfase, meldt de woordvoerder van Peeters. Bedoeling is om voor het einde van het jaar de goedkeuring van de ministerraad en het parlement te krijgen.

Met de bekendmaking van de nieuwe maatregel reageert minister Peeters op het nieuws van maandagmorgen dat er in België een groot tekort is aan ‘rosse centjes’, omdat de consument die oppot in spaarpotten of niet gebruikt, en de Schatkist van Europa geen nieuwe centjes mag produceren.

Enkel cash

De nieuwe wet zal enkel van toepassing zijn op cash betalingen, omdat het zo is afgesproken met de werkgeversorganisatie. NSZ vraagt maandag om de afronding ook voor elektronische betalingen te verplichten, maar dat is voorlopig niet aan de orde.

In 2014 kwam er een wet die afronden van het kassaticket tot op 5 eurocent voor cash betalingen mogelijk maakt, maar niet verplicht. Een jaar later werd ook het afronden bij elektronische betalingen wettelijk geregeld. Volgens de werkgeversorganisatie durven heel wat handelaars dat niet te doen uit schrik voor de reactie van de klanten.