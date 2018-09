De Franse regering wil buitenlandse vrachtwagens belasten voor het gebruik van de Franse wegen. “We werken aan een soort vignet dat het mogelijk moet maken om buitenlandse vrachtwagens te belasten die Frankrijk enkel maar doorkruisen”, aldus minister van Milieu François de Rugy aan zender BFMTV. “We willen volgend jaar de juiste oplossing hebben.” De Franse transportsector reageert maandag bezorgd en wil niet weten van meerkosten voor de transportondernemingen.

De sector benadrukt dat dergelijke maatregelen ook voor Franse vrachtwagens zullen moeten gelden, aangezien Europese regelgeving verbiedt dat buitenlandse truckers benadeeld worden.

De Rugy gaf aan dat het niet enkel om ecologische overwegingen gaat. “We hebben middelen nodig om investeringen in het wegen- en spoornet te financieren, “zodat we geen fenomenen zoals de ramp in Genua krijgen”. In die Italiaanse stad stortte midden augustus een viaduct in. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

Auto- en vrachtwagenbestuurders moeten vandaag in Frankrijk reeds tol betalen op heel wat snelwegen die uitgebaat worden door private ondernemingen.