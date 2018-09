Sean (5) staat voor operatie van de laatste kans: onbekenden weg met geld van zijn benefietfeestje

Het werd de verjaardag van zijn leven. Misschien letterlijk. Want over twee weken wordt de kleine Sean (5) geopereerd. Een alles of niets-ingreep, volgens zijn mama. En dus werd dit weekend nog een groot feest voor hem georganiseerd. Voor zijn verjaardag, maar ook om geld in te zamelen. Het werd een succes. Maar met een trieste afloop.

Alexandra Roquet is er het hart van in. “Alles was aanwezig om er een topfeestje van te maken voor onze zoon. En dat werd het ook. De zaal was versierd, er waren massa’s verjaardagskaarten, cadeau’s, een rondrit met motoren en een tombola om ons financieel een beetje te steunen. Want de operatie kost een pak geld en niet alles wordt terugbetaald.”

Sean lijdt aan een aangeboren ziekte. Enkel een zware hersenoperatie kan zijn leven nog redden. Die alles of niets-ingreep vindt volgens zijn mama op 4 oktober plaats in het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc waar de gereputeerde neurochirurg professor Poncelet hem zal opereren.

“Sean zijn weerstand is er de jongste weken fel op achteruitgegaan. Maar hij keek geweldig uit naar zijn feest en heeft er erg van genoten. Het was alsof hij al zijn krachten had opgespaard voor die ene dag”, zegt papa Olivier.

Helaas eindigde het feest toch nog in mineur. “Al het geld is verdwenen. Ook dat van de tombola”, zeggen zijn ouders.

De politie van Tihange, waar het feestje werd georganiseerd, doet een onderzoek maar geeft voorlopig een commentaar.