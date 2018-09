Huisarts stuurt vrouw bijna 3.900 oproepbrieven voor griepprik: “Ik voel me de koningin van de post”

Een vrouw uit het Nederlandse Velserbroek (Noord-Holland) wist niet wat ze zag toen de postbode aan haar deur stond met een tas vol enveloppen voor haar. De 384 brieven bleken allemaal hetzelfde: een oproep om een griepprik te komen halen. Deze lading is nog maar een fractie, want er zijn nog 3.500 brieven onderweg.

Gerda Vos-Faber kreeg vrijdag maar liefst 384 brieven van de huisarts met een vriendelijk verzoek om een griepprik te komen halen. Stuk voor stuk waren ze aan haar gericht. “Zo veel post, ik ben vereerd, ik voel me de koningin van de dag vandaag, de postkoningin”, aldus de vrouw bij de regionale omroep NH Nieuws.

Maar Gerda mag de brievenbus in de gaten houden, want het euvel is nog niet voorbij: er zijn nog ongeveer 3.500 van dezelfde brieven onderweg. Het blijkt te gaan om een foutje bij de huisartsenpost. Bezorgbedrijf Sandd doet een poging de post te onderscheppen. “Ik maakte al het grapje ‘zal ik het dan voor heel Velserbroek hebben gehad’”, klinkt het nog.

Gerda bevestigt dat ze de griepprik nog gaat halen. “Maar niet zó vaak.”