Het grootste nieuws van het afgelopen weekend uit de Engelse Premier League heeft u gemist

Het had een quizvraag kunnen zijn: is u niets opgevallen aan het voorbije weekend in de Engelse Premier League? Een tip: u zult er niets over lezen op de Belgische sportsites (behalve deze dan). Het gaat namelijk om iets dat dit weekend niét gebeurd is.

Het blijft telkens weer een nieuwsbericht en een boel enthousiaste reacties opleveren: een Belgische voetballer die scoort in de meest bekeken en waarschijnlijk ook beste voetbalcompetitie ter wereld. Zo blij zijn we dat de voetballers van ons kleine landje kunnen blinken op het allerhoogste niveau. Intussen is de uitzondering die nieuws steevast is, echter regel geworden.

De Belgische voetballers komen intussen elk weekend op dezelfde manier in het nieuws: als de jongens die gescoord hebben in de grootste competitie ter wereld. Dat is letterlijk zo: sinds de start van de Engelse Premier League begin augustus, had er op elke speeldag minstens één landgenoot gescoord. En wij blijven hier enthousiast over, want wij weten - het verleden indachtig - dat deze situatie niet zal blijven duren.

Afgelopen weekend was rariteit

Daarom was het afgelopen weekend een rariteit in de Engelse hoogste klasse. Er vielen 25 doelpunten, en geen enkele daarvan was van Belgische makelij. Zelfs Eden Hazard (leider in de topschuttersstand) en Romelu Lukaku (derde in de topschuttersstand) wisten niet te scoren.

Foto: REUTERS

Om aan te geven hoe uitzonderlijk dit is: vorig seizoen hebben we zelfs dertien speeldagen moeten wachten op het eerste weekend zonder nieuws over een Belgische doelpuntenmaker in Engeland. Uiteindelijk zouden de Belgen het amper zes keer laten afweten op 38 speeldagen, goed voor 68 Belgische goals in de Premier League sinds de start van het seizoen 2017/2018.

Nee, leuk nieuws is het niet, dat er geen Belgen scoorden in Engeland. Maar het is wel leuk dat het nieuws is.