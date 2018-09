Eerste voorspellingen voor komende winter: “Sneeuw en ijskoud in januari”

De zomer is nog maar net achter de rug, maar daar zijn de eerste voorspellingen voor komende winter al. Verscheidene gespecialiseerde websites durven zich al aan een seizoensverwachting te wagen. Hoewel het allemaal nog weinig concreet is, klinkt het voorlopig unaniem: vooral januari wordt zeer koud.

Is het tijd voor een extreem koude winter, nu we een warme zomer achter de rug hebben? Daar lijkt het op, als we de voorspellingen voor de winter van 2018-2019 mogen geloven.

Meerdere gespecialiseerde websites - zoals MeteoBelgique, LaMeteo en MeteoExpress - geven inmiddels de trends voor de komende drie maanden weer. Voorspellingen op lange termijn dus. Volgens die analyses mogen we ons aan een vrij normale maand november verwachten met gemiddelde temperaturen voor de tijd van het jaar. Ook december zou een gemiddelde maand worden.

IJskoude weken

De voorspellingen voor januari 2019 klinken dan weer iets onheilspellender. “Een zeer groot deel van Europa zal twee tot drie weken, of langer, koude tot ijskoude lucht over zich heen krijgen. In onze streken zou het zomaar eens 2 graden kouder kunnen worden dan normaal. Met sneeuw, ook in ons land.”

Foto: ss

Ook een andere weersite deelt die voorspelling: “De maand januari zou wel eens zeer winters kunnen worden.”

Geloofwaardig?

De vraag is nog maar hoe geloofwaardig die seizoensvoorspellingen nu precies zijn. Het weer voorspellen is immers geen exacte wetenschap.

De meeste weermannen zijn het er alleszins over eens: het is onmogelijk om het weer langer dan tien dagen op voorhand te voorspellen. Analyses op lange termijn zijn dus vooral een ruwe schatting.