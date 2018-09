Natrappende Perbet riskeert vier duels schorsing, Ilaimaharitra drie

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag vier speeldagen schorsing en een boete van 4.000 euro gevorderd tegen Charleroi-aanvaller Jérémy Perbet, die afgelopen weekend natrapte in de partij tegen Waasland-Beveren. Zijn ploegmaat Marco Ilaimaharitra riskeert drie speeldagen schorsing.

De Franse middenvelder liet de Karolo’s meteen na de pauze in de steek op de Freethiel. Ilaimaharitra ging door op de enkel van Boljevic en kreeg daar rood voor, waardoor Charleroi nagenoeg een volledige tweede helft met een man minder stond. In de blessuretijd werden de bezoekers zelf gereduceerd tot negen veldspelers. Perbet werd in de 91e minuut ingebracht, maar werd twee minuten later alweer van het veld gestuurd. Bij een duel met Floriano Vanzo maakte hij een trappende beweging naar zijn tegenstrever. Scheidsrechter Nathan Verboomen was onverbiddelijk in zijn oordeel.

Indien Charleroi de strafvordering aanvaardt, kan Felice Mazzu niet rekenen op zijn Franse spelers in de bekerwedstrijd op het veld van Aalst (26 september) en de competitieduels tegen Lokeren (29 september) en Cercle Brugge (5 oktober). Perbet zou er vervolgens ook in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem niet bij zijn.