“Viceminister van Justitie Rosenstein stapt op”

De plaatsvervangende Amerikaanse minister van Justitie, Rod Rosenstein, heeft volgens het financieel persagentschap Bloomberg mondeling zijn ontslag ingediend. Onder leiding van Rosenstein onderzocht speciaal aanklager Robert Mueller of Trump zijn entourage op de hoogte was van de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Hoe het verder moet met het onderzoek, is voorlopig niet bekend.

Het Witte Huis zou volgens het persagentschap het ontslag van Rosenstein aanvaard hebben. Eerder gaf de jurist bij de Amerikaanse nieuwszender CNN al aan dat hij voelde dat zijn tijd als plaatsvervangende minister er bijna opzat. Dat gevoel werd aangewakkerd toen president Trump afgelopen weekend in een interview met radiopresentator Geraldo Rivera liet uitschijnen dat de dagen van Rosenstein als minister geteld waren.

Dat het niet boterde tussen de twee heren werd al snel duidelijk toen Rosenstein weigerde om het onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016 te laten varen. Het was onder zijn leiding dat speciaal aanklager Robert Mueller de kans kreeg om te onderzoeken of Trump zijn campagneteam op de hoogte was van de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Ook kwam Rosenstein vorige week onder vuur te liggen nadat de krant New York Times schreef dat Rosenstein pogingen ondernam om de president uit zijn ambt te ontzetten “wegens onbekwaamheid”. Zo'n procedure is volgens de Amerikaanse grondwet mogelijk als een meerderheid van het kabinet en de vice-president vaststellen dat de president niet in staat is om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Wie Rosenstein zal opvolgen, is momenteel nog niet bekend. De president kan een kandidaat benoemen zonder daarvoor het Amerikaanse Congres te raadplegen als de man of vrouw al is aangesteld in een andere functie die de goedkeuring van de Senaat vereiste.