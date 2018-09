Honderdtal Belgische bolderkarren teruggeroepen voor controle

Stint, de fabrikant van het bolderkarretje waarin vorige donderdag in Nederland vier kinderen om het leven kwamen, gaat ook in ons land het vervoersmiddel terugroepen voor controle. Het zou gaan om een kleine honderd karretjes.

Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. De elektrische kar wordt gecontroleerd op mogelijke technische mankementen. Indien nodig worden daarbij onderdelen preventief vervangen. De eigenaars van de karren kregen al een oproep om langs te gaan voor een controle, klinkt het.

De Stint wordt vooral gebruikt om kleine kinderen te vervoeren. In één bolderkar kunnen er tot tien kinderen zitten. In ons land rijden er volgens de fabrikant tussen de 80 en 100 bolderkarren van het merk rond. In Nederland, waar de controleactie ook geldt, gaat het om een veel grotere operatie, waarbij tot 3.500 toestellen zijn teruggeroepen.

Het ongeval met een elektrische bolderkar in Oss waarbij vorige donderdag vier kinderen omkwamen, is mogelijk veroorzaakt door het op hol slaan van het wagentje. Om nog onduidelijke redenen kwam de Stint bij een overweg onder een voorbijrijdende trein terecht. Behalve de vier dodelijke slachtoffers vielen nog twee zwaargewonden: één kind, en de volwassen begeleidster.

Straling

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of de elektromagnetische straling van de spoorweg aan de basis van het drama zou kunnen liggen. Die straling zou de besturing van de elektrische kar in de war kunnen sturen. Na het ongeval meldden meerdere gebruikers van het karretje al dat ze in de omgeving van een spoorweg met storingen af te rekenen kregen.

Het ILT neemt de klachten over de interferentie ernstig. ‘Dit is voor ons reden om de wisselwerking te onderzoeken’, zegt Frank Wassenaar van het ILT in gesprek met RTL Nieuws.

Het onderzoek loopt nog en zal wellicht nog enkele dagen op zich laten wachten. Er werd al meteen gedacht aan een technisch mankement, waardoor de kar onbestuurbaar zou zijn geworden, maar er is voorlopig geen sluitend bewijs hiervoor.