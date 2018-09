Massa drugs onderschept op de Antwerpse post

Antwerpen - Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 20 september tot zondag 23 september 2018 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. In de provincie Antwerpen onderschepte de douane veel verschillende soorten verdovende middelen… op de post. De politie vond ook 7,5 kg hasj in een auto.

De douane van de provincie Antwerpen voerde de controles uit bij het postsorteercentrum Antwerpen X. Heel veel verdachte enveloppen werden er op korte tijd geïdentificeerd. Daarin vonden de speurders verschillende soorten verdovende middelen – onder andere in totaal meer dan 230 gr cannabis (marihuana en hasjiesj), 68 cannabiszaden, 55.5 gram amfetamines of nog 24 XTC pillen.

Drugs verdelen via een postsorteercentrum is niet nieuw, maar wordt toch meer en meer gebruikt door de “nieuwe” drugstoeristen, zo laat de Federale Politie weten.

Verder leidde de actie in Antwerpen tot een interceptie van een man uit Oost-Vlaanderen. Hij werd met zijn voertuig aan de kant gezet en geïnspecteerd. De drugshond vond al snel meer dan 7.5 kilogram cannabis in het voertuig, met een straatwaarde van 70.000 euro. De bestuurder werd opgepakt.

In totaal werden 1380 personen gecontroleerd tijdens de actie in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. 141 van hen waren in het bezit van drugs en 6 van hen waren onder invloed. Dertien personen werden gerechtelijk aangehouden en 14 voertuigen werden in beslag genomen.

Inbeslagnames :

• Hasjiesj : 7771,3 g

• Marihuana : 3228,94 g

• Cannabis zaden : 91 stuks

• Joints : 34 stuks

• Heroïne : 15 g

• Cocaïne : 13,8 g

• Amfetamines : 543,5 g

• XTC : 1815 stuks

• Paddenstoelen : 60 g

• Spacecake : 134 g

• Wapens : 6