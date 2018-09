Marc De Bel in spanning over Lam Gods: “Hopelijk is paneel niet verwoest door gestort beton”

Gent - Marc De Bel wist al in juni dat de speurders de ondergrond van de Kalandeberg zouden scannen op zoek naar het verdwenen paneel van het Lam Gods . “Morgen weten we misschien al of het paneel er nog zit. Of vernietigd is...”

Het is met een flinke dosis spanning dat jeugdschrijver Marc De Bel de resultaten van de scan van de Kalandeberg afwacht. Samen met amateurspeurder Gino Marchal is hij ervan overtuigd dat “De Rechtvaardige Rechters” door de dief in 1934 werd verstopt in een onderaardse gang onder de Kalandeberg.

Marc De Bel en amateurspeurder Gino Marchal op de Kalandeberg Foto: fvv

Die hypothese verwerkte Marc De Bel in zijn laatste avonturenroman “De Veertiende Brief”, waarvan in drie maanden tijd al ongeveer 15.000 exemplaren werden verkocht.

“De speurders maken die foto’s van de ondergrond voor ze brokken maken in het plein”, zegt De Bel. “Gino en ik zijn er vrijwel zeker van dat de dief, Arsène Goedertier, een sleutel had waarmee hij in het pand kon komen waar Joost Vijd, de opdrachtgever voor het schilderij, ooit woonde. In die kelder was er een ingang naar een onderaardse gang onder de Kalandeberg. Gent krioelt van die gangen, die in de middeleeuwen werden gegraven om bij gevaar te kunnen schuilen. Goedertier had een van die gangen kort voor de diefstal blootgelegd zien worden voor rioleringswerken. “

De scanner aan het werk met zijn “Fred Flintstone-mobiel” Foto: fvv

Ideale schuilplek

Waar de ingang van die ondergrondse gang zich precies bevindt, wil De Bel nog niet verklappen. De indruk bestaat dat die onder de huidige boetiek van Max Mara ligt maar De Bel ontkent dat.

In ieder geval was de onderaardse gang 80 cm breed en 1m55 hoog en dus een ideale plek om het houten paneel te verbergen.

“Alleen vrezen wij dat het schilderij ondertussen verwoest is”, aldus De Bel. “Sinds de dood van Goedertier is het plein immers zeker drie keer opengegooid voorn nieuwe werken. De kans bestaat dat de onderaardse gang dan werd volgestort met beton om de werken te versnellen. Als het schilderij zich dan nog in de gang bevond, is het onherroepelijk verloren. Ik houd dus mijn hart vast voor de resultaten van de scan...”

