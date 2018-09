Trump stelt tweede top met Noord-Korea in het vooruitzicht na “mooie brief” van Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een tweede topbijeenkomst met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un in de nabije toekomst in het vooruitzicht gesteld. “Het ziet er naar uit dat we redelijk snel een nieuwe top zullen krijgen”, zei Trump maandag in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Kim heeft hem in een “mooie brief” om een tweede ontmoeting gevraagd, “en we zullen dat doen”. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal de bijeenkomst voorbereiden. Pompeo had zijn Noord-Koreaanse collega Ri Jong-Ho eerder al uitgenodigd voor een onderhoud in het kader van de algemene VN-vergadering.

Trump sprak maandag van een “geweldige vooruitgang” en wees er op dat de relatie met Noord-Korea “compleet anders” is dan een jaar geleden. Toen had Trump Kim nog ‘little rocketman’ genoemd. En eerder had hij het Noord-Koreaanse regime nog met “vuur en woede” bedreigd. In juni zaten Trump en Kim echter voor een eerste top rond de tafel in Singapore.

In de marge van de algemene VN-vergadering zal de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In Trump persoonlijk over de bijzonderheden van het jongste aanbod van Noord-Korea over denuclearisering informeren. Kim heeft onder andere aangeboden zijn belangrijkste nucleaire site Yongbyon te ontmantelen, indien de Verenigde Staten gepaste toezeggingen doen. Zuid-Korea speelt in het geschil rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma een belangrijke rol als bemiddelaar tussen Washington en het communistische bestuur in Pyongyang.