Drie matchen schorsing voor revanche van Mbappé in beroep bevestigd

Paris Saint-Germain zal drie wedstrijden in de Ligue 1 niet kunnen rekenen op Kylian Mbappé. De 19-jarige aanvaller moet dan een schorsing uitzitten na zijn uitsluiting in de partij tegen Nîmes, op 1 september. De Franse voetbalbond (FFF) bevestigde maandag in beroep de sanctie.