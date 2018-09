Martinez heeft goed nieuws over De Bruyne en onthult wie hij nog in de gaten houdt voor de Rode Duivels

Belgisch bondscoach Roberto Martinez was zondag aanwezig bij de conferentie van wereldvoetbalbond FIFA. Hij had goed nieuws over Kevin De Bruyne: “Ik denk dat we hem eerder op het veld zullen zien dan andere spelers die met zo’n blessure kampen”, zei de trainer van de Rode Duivels. Ook onthulde de Spanjaard dat hij Watford-verdediger Christian Kabasele in de gaten houdt.

De Bruyne staat al van midden augustus aan de kant nadat hij zich op training bij zijn club Manchester City blesseerde aan de knie. Hij moest niet onder het mes maar zijn revalidatietermijn werd toch op drie maanden geschat.

Die termijn blijkt nu mee te vallen. “Hij geneest sneller van blessures dan andere spelers”, vertelde Martinez op de conferentie van de FIFA in Londen. “De vraag is hoe lang hij buiten strijd zal zijn en ik hoor goede dingen. Ik denk dat we hem eerder op het veld zullen zien dan andere spelers die met zo’n blessure te kampen hebben. Ik denk zelfs dat hij frisser zou kunnen zijn na zo’n periode aan de kant.”

Kabasele mag hopen op selectie voor Rode Duivels

Als trainer van de Rode Duivels kreeg Martinez ook vragen over Eden Hazard, die net als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois kans maakt op een plekje in het Wereldelftal van het Jaar. “Iedereen zal daar zijn eigen mening over hebben, maar als je een aanvaller ziet die zo consistent presteert - ik geloof dat hij betrokken was bij 26 goals in 26 matchen voor de Rode Duivels - is dat wereldklasse. En dat voor iemand die altijd met rood omcirkeld wordt door de trainer van de tegenstander.”

Martinez onthulde ook nog wie binnenkort mag hopen op een selectie voor de Rode Duivels: Watford-verdediger Christian Kabasele. Die werd tot nu toe nog maar één keer opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg, maar de 27-jarige Belg heeft zich bij seizoensrevelatie Watford in Engeland tot rots in de branding ontpopt. “We houden hem in de gaten”, zei Martinez over de verdediger. “Hij is een geweldige voetballer voor de toekomst voor ons.”