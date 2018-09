Van een boek lezen tot koffie inschenken: onze reporter betrapt de ene na de andere bestuurder op levensgevaarlijk rijgedrag

Mails checken, een boek lezen, worstelen met de thermos koffie of nog snel een sms sturen. Je ziet het allemaal als je rond je kijkt in het verkeer. De nieuwe campagne Blindmeters van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) wil die chauffeurs met de neus op de feiten drukken. Want wij bijvoorbeeld één korte sms – “Ben bijna thuis” – in de dorpskom stuurt, heeft al 164 meter niet naar de weg gekeken. Onze reporter Kim Clemens doet het relaas van een maandagvoormiddag op de Brusselse Ring.