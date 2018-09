“Papa, help, ik kan niet meer ademen”: meisje (15) sterft na allergische reactie op vliegtuig

De dochter van een miljonair uit Groot-Brittannië is overleden nadat ze op een vlucht van Londen naar Nice een allergische reactie had gekregen. Het was een broodje, dat ze op de luchthaven had gekocht, dat Natasha Ednan-Laperouse (15) het leven kostte. Het was immers niet duidelijk dat haar maaltijd sesamzaad bevatte.

De feiten dateren van twee jaar geleden. Natasha Ednan-Laperouse, dochter van de man die speelgoedketen WOW Toys oprichtte, had op de luchthaven van Heathrow een broodje met artisjokken, olijven en tapenade gekocht.

Zoals gewoonlijk controleerde ze haar eten grondig op de aanwezigheid van allergenen, meer bepaald sesamzaad. Ze zag niets dus at ze haar broodje smakelijk op.

Hartstilstand

Toen ze rode bulten begon te krijgen op haar huid, besefte ze echter dat er iets mis was. Haar vader diende haar meteen een dosis Epipen toe, een met adrenaline voorgevulde injectiespuit voor noodsituaties. Maar haar toestand verbeterde niet.

Het meisje begon te hyperventileren en riep dat ze niet meer kon ademen. Ook een tweede dosis adrenaline kon niet helpen. Toen een beginnend arts kwam toegesneld, was het meisje al het bewustzijn verloren. Niet veel later kreeg ze een hartstilstand.

Ondanks de reanimatiepogingen vloog de piloot toch door naar de eindbestemming, een vlucht van ongeveer een uur en vijftig minuten. In een ziekenhuis in Nice werd Natasha diezelfde dag doodverklaard.

Antwoorden

Deze week staat een hoorzitting op het programma. Haar vader eist antwoorden. Zo wou hij weten waarom het niet aangeduid was op het broodje dat er sesamzaad in zat.

Via een achterpoortje in de wetgeving, zo blijkt nu. Sesamzaad is inderdaad een van de veertien allergenen die volgens de Europese wet altijd vermeld moeten worden op het etiket. Alleen hoeft dat niet als het voedsel ter plekke bereid wordt en diezelfde dag ook verkocht wordt, dan volstaat een waarschuwing op de rekken. En zo had Natasha die cruciale informatie niet gezien.

Maar moeten de regels rond de affichering dan niet strenger? En had luchtvaartmaatschappij British Airways meer kunnen doen om het drama te voorkomen?

“We blijven nu nog met drie over. Mijn vrouw, ik en onze zoon”, zegt haar vader Nadim. “Natasha moeten missen blijft een dagelijkse strijd. De pijn is onbeschrijfelijk. Alles doet ons eraan herinneren dat ze er niet meer is. Haar lege slaapkamer, haar schooluniform dat in de kleerkast blijft hangen, haar reistas voor Nice die we nooit uitgepakt hebben… Dat is gewoon te lastig.”