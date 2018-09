Eeuwenoud scheepswrak compleet met kanonnen ontdekt voor Portugese kust: “Belangrijkste vondst ooit”

Portugese archeologen kwamen maandag met het nieuws naar buiten dat er een eeuwenoud scheepswrak werd gevonden voor de kust van Cascais, vlakbij de hoofdstad Lissabon. De wetenschappers schuwden straffe uitspraken niet tijdens de bekendmaking: ze verklaarden dat het “de ontdekking van dit decennium” is en noemden de vondst “de belangrijkste ooit”. Het schip, dat compleet met bronzen kanonnen en andere objecten werd gevonden, zou tussen 1575 en 1625 zijn gezonken.

“De belangrijkste ontdekking in moderne tijden gezien vanuit een Portugees en internationaal perspectief”, zei archeoloog Jorge Freire maandag toen hij de vondst voorstelde aan de verzamelde pers. “De voorwerpen die we hebben gevonden, zoals de kanonnen, zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het schip is van grote waarde voor ons erfgoed.”

Het schip, dat is versiert met het Portugese wapenschild, werd begin september op zo’n 12 meter diepte ontdekt voor de kust van Cascais door wetenschappers van de Nova Universiteit in Lissabon, die samenwerkten met de overheid en de marine. Het schip vervoerde Chinese keramiek en kruiden toen het naar de dieperik ging, en had ook een grote hoeveel schelpengeld - de toenmalige munteenheid - aan boord. Het echter niet bekend hoe of waarom het schip naar de oceaanbodem zonk.