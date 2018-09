Legt nieuwe documentaire waarheid bloot? “MH370 maakte doodsmak in oceaan. Niemand kon dat overleven”

Vlucht MH370 van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines heeft de oceaan in een fatale bocht geraakt. Een klap die niemand kon overleven. Dat beweren experten in een nieuwe documentaire over het vermiste vliegtuig.

Malaysia Airlines-vlucht 370 was een passagiersvlucht die 239 mensen van Kuala Lumpur naar Peking bracht op 8 maart 2014. Kort voordat het toestel het luchtruim van Vietnam zou binnenvliegen, werd alle radiocommunicatie verbroken.

Nadien volgde niets meer. Nooit meer. Het vliegtuig was verdwenen.

Definitieve rapport

In het definitieve rapport naar de verdwijning van het toestel - dat deze zomer gepubliceerd werd - kunnen de onderzoekers maar één ding concluderen: het team is niet in staat om de echte oorzaak van de verdwijning van MH370 te achterhalen.

“Er is onvoldoende informatie om te bepalen wat er met het vliegtuig is gebeurd”, klinkt het.

In een nieuwe documentaire van National Geographic, die donderdag vertoond wordt in de reeks ‘Drain The Oceans’, wordt echter gezegd dat het toestel nog intact was toen het een fatale spiraal richting de oceaan maakte.

“Niemand had zoiets kunnen overleven”

In de documentaire zeggen experten dat het vliegtuig op autopiloot vloog toen de rechtermotor het plots begaf door een tekort aan brandstof. Op dat moment zou er automatisch gecorrigeerd zijn voor de falende motor. Toen ook de linkermotor het plots begaf, volgens de programmamakers zo’n twee minuten later, kantelde het vliegtuig plots om naar links.

Ingenieurs denken dat het vliegtuig daarna een steile, spiraalvormige duik heeft genomen. Volgens hen in een hoek van ongeveer 45 graden waarbij de linkervleugel bijna verticaal naar beneden wees. Niemand aan boord had zoiets kunnen overleven.

Volgens programmamakers is het toestel ook veel eerder in de Indische Oceaan neergestort dan in het officiële rapport neergeschreven staat. Het vliegtuig zou grotendeels uit elkaar gevallen zijn en nu rusten op de bodem van de oceaan.

Zo zou het vliegtuig in zee terechtgekomen zijn, volgens de documentaire. Foto: National Geographic

Grootste mysterie in de luchtvaart

Ondanks twee grootschalige zoektochten op de zeebodem, zijn alleen verspreide stukjes puin gevonden. Allemaal aangespoeld op stranden aan de Indische Oceaan. Op het eiland Réunion, Mauritius en de kust van Tanzania zijn met zekerheid stukken van het vliegtuig gevonden. Ook in Mozambique, Zuid-Afrika en Madagaskar is puin gevonden dat “vrijwel zeker” van de MH370 afkomstig is.

Ondertussen blijft de oorzaak van de verdwijning het grootste mysterie in de luchtvaart, met speculaties gaande van een zelfmoordmissie van de kapitein tot een kaping door een verstekeling.