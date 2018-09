Bloedtest vertelt of bestuurder te moe is om te rijden

Een nieuwe bloedtest zal agenten binnen afzienbare tijd kunnen zeggen of een bestuurder te moe is om te rijden.

Wetenschappers van het Sleep Research Centre aan de universiteit van Surrey onderzochten daarvoor het bloed van gezonde volwassenen. Een deel van de proefpersonen mocht slapen, een ander deel moest 40 uur wakker blijven. Daarna werden meer dan duizend genen in de bloedstalen van beide groepen geanalyseerd. Daaruit bleek dat 68 verschillende genen met 92 procent zekerheid duidelijk kunnen maken of een persoon uitgerust is of niet.

De wetenschappers willen de test nu verder ontwikkelen, zodat duidelijk wordt hoeveel slaaptekort iemand mag hebben om bijvoorbeeld nog goed te functioneren achter het stuur. Verkeersdeskundigen waarschuwen al langer voor chauffeurs die te weinig slapen. Hun reactietijd vertraagt en ze nemen vaak meer risico’s.