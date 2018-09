En plots zijn er plaatsen op overschot in het rusthuis: hoe kan dat?

Nog geen tien jaar geleden werd het erin gehamerd bij bejaarden: schrijf je op tijd in voor het rusthuis, want er gelden lange wachttijden. Vandaag heeft een kwart van alle Vlaamse rust- en verzorgingsinstellingen het moeilijk om alle bedden gevuld te krijgen. In Brussel is dat zelfs het geval voor één op de twee woon-zorgcentra.