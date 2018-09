Rachel en Philomene uit Landegem, de twee meest identieke politici van Vlaanderen: “Het is samen zetelen of niet”

“Politici zijn allemaal dezelfde.” Cafépraat, maar voor Rachel en Philomene Dutré (74) uit het Oost-Vlaamse Landegem geldt dat écht. Identieke tweelingen, in alles. En nu samen op de lijst van de socialisten. “Maar zie ons niet als een attractie. We zijn geen twee aapjes die volk moeten lokken, maar twee zussen met een ferme mening. Dezelfde mening. Natuurlijk.”

Wie dezer dagen in Deinze en Nevele – één van de nieuwe fusiegemeenten – de borden van SP.A plus ziet, denkt eerst dat de drukker nog niet goed wakker was toen hij de affiches maakte. Twee dezelfde dames in dezelfde blouse, met dezelfde bril, ketting, oorbellen,... maar wel met een andere naam en nummer. Het is geen drukfout, wel de iden­tieke tweeling Rachel en ­Philomene.

Dat woordje ‘identiek’ doen ze alle eer aan. Ze wonen naast elkaar in eenzelfde ...