Dichter maakt poëziebundel met weerberichten van Frank Deboosere

Dat er in het weerbericht van Frank Deboosere (60) best wel wat poëzie schuilt, is bij deze bewezen. Dichter Karel Sergen (64) uit Geldenaken haalde uit duizenden weerpraatjes de mooiste zinnen en kwinkslagen en stelde er een volledige dichtbundel van samen. “Aan materiaal geen gebrek, bij elk weerbericht is het prijs. Zoals die keer toen de verwachte buien uitbleven: de regen zit nog even vast bij de douane in Aarlen.”